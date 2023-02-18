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Готові посилити співпрацю: Кулеба зустрівся з головою компанії Rheinmetall

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Субота 18 лютого 2023 11:52
Готові посилити співпрацю: Кулеба зустрівся з головою компанії Rheinmetall Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з головою німецького концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Сторони обговорили великі проєкти та подальшу співпрацю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.

Як пише Кулеба, під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення виробництва для України та її союзників.

"Ми також обговорили великі проекти, спрямовані на посилення потенціалу України у сфері танків та бронетехніки, як короткострокові, так і довгострокові. Rheinmetall готовий до посилення співпраці", - додав міністр.

Готові посилити співпрацю: Кулеба зустрівся з головою компанії Rheinmetall

Фото: зустріч Дмитра Кулеби з Арміном Паппергером (twitter.com/DmytroKuleba)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод з виробництва новітніх танків.Також очікується, що компанія відправить 20-25 танків Leopard 1 для ЗСУ вже цього року.

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