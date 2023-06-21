Україна на саміті у Вільнюсі очікує запрошення до НАТО з відкритою датою, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує запрошення до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, в Україні очікують запрошення на вступ до альянсу з відкритою датою.

"Ми очікуємо, що Україна буде запрошена до НАТО з відкритою датою", - сказав Єрмак.

Однак варто зауважити, що генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ в Альянс на липневому саміті у Вільнюсі.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройду у липні, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує на "графік вступу".

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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