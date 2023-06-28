Готовы немедленно подписать протокол о вступлении. Резников об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

Украина на саммите НАТО, который состоится в столице Литвы 11-12 июля, ожидает получить гарантию приглашения в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью The Guardian.

По его словам, в Вильнюсе главы государств и правительств стран-членов НАТО могут исправить ошибку Бухареста в 2008 году и показать ответственное лидерство, оправдав ожидания Украины.

"Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения", - заявил Резников.

Стоит отметить, что ранее министр сказал, что главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия – единственная в мире, имеющая боевой опыт в сдерживании россиян.

Вступление Украины в НАТО

Саммит лидеров стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина со своей стороны осознает то, что сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу только после завершения боевых действий.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой. В то же время, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ожидания Киева от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Следует отметить, что наша страна хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не будут альтернативой членству.

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