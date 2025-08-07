ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль, - НБУ

Україна, Четвер 07 серпня 2025 14:34
UA EN RU
Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль, - НБУ Фото: Курс долара в липні зріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).
Готівковий долар дорожчає третій місяць поспіль, - НБУ

Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що в липні попит населення на валюту залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 270 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в липні на 16% до 3,436 млрд доларів.

Протягом липня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,71 до 41,86 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,64 гривень до 41,76 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки