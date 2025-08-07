ua en ru
Наличный доллар дорожает третий месяц подряд, - НБУ

Украина, Четверг 07 августа 2025 14:34
Наличный доллар дорожает третий месяц подряд, - НБУ Фото: Курс доллара в июле вырос на 17 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс наличного доллара последовательно снижался в начале 2025 года. Однако затем курс несколько вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июле 2025 года вырос на 0,4% до 41,77 гривен.

За год доллар подорожал на 1,0%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,6%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).
Спрос на валюту

Статистика НБУ свидетельствует, что в июле спрос населения на валюту оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 270 млн долларов, хотя в начале года эта сумма превышала 1 млрд долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ увеличил интервенции в июле на 16% до 3,436 млрд долларов.

В течение июля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,71 до 41,86 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,64 гривен до 41,76 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Отметим, по данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен. За 2023 год курс вырос на 10,2%.

Курс доллара Курс НБУ
