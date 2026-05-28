Готелі залишаються у "тіні": понад 60% ринку працює без категоризації

Більше половини українських готелів працюють без офіційної категорії. Причина – застарілі регуляторні стандарти, які не відповідають реаліям воєнного часу. Держава готує зміни, але бізнес поки живе за власними правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власну статтю "Пастка для інвестора: чому доходи готелів зросли майже всемеро, але бізнес працює в мінус".

Головне:

Значна частина ринку фактично перебуває поза офіційною системою класифікації та працює у "сірій" зоні.

фактично перебуває поза офіційною системою класифікації та працює у "сірій" зоні. Попри це, виручка готельної галузі у 2025 році зросла до 53,3 млрд грн , а податкові надходження перевищили 4,4 млрд грн.

, а податкові надходження перевищили 4,4 млрд грн. Експерти пояснюють тінізацію складною та дорогою процедурою категоризації , яка не враховує воєнних реалій і нових форматів бізнесу.

, яка не враховує воєнних реалій і нових форматів бізнесу. З 2027 року влада планує зробити обов’язковою легалізацію всіх засобів розміщення з понад 10 ліжко-місцями.

всіх засобів розміщення з понад 10 ліжко-місцями. Уже з 2028 року реєстрація стане необхідною умовою для роботи на Booking, Airbnb та інших платформах бронювання.

Цифра, яка вражає

Понад 61% українських готелів не мають встановленої категорії через застарілі норми ДСТУ 4269:2003, повідомила РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака. Фактично це означає, що більшість гравців ринку функціонують поза офіційною системою класифікації – без зірок, без стандартів і, найчастіше, у "сірій" податковій зоні.

Водночас загальна виручка готельної галузі у 2025 році сягнула 53,3 млрд грн – проти 8,2 млрд грн у 2022-му. Надходження до бюджетів у 2025 році зросли більш ніж удвічі й сягнули 4,4 млрд грн. Але за цими цифрами – лише та частина ринку, яка вирішила працювати відкрито.

Чому бізнес іде в тінь

Головна причина – не злий умисел, а регуляторна пастка. Чинні стандарти категоризації морально застаріли й не враховують ані воєнних реалій, ані нових форматів розміщення. Отримати офіційну категорію складно, витратно і непередбачувано. Тому більшість малих операторів просто не беруться за цей процес.

"Потрібен зрозумілий flat-підхід: фіксований або відсотковий платіж без складної звітності. Ключове – передбачуваність без податкових сюрпризів. Подаєш прозору звітність, вписуєшся в норми малих операторів – платиш спрощений податок", – пояснила РБК-Україна оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Що змінює держава

Влада готує поетапну детінізацію ринку. З 2027 року планується обов'язкова легалізація всіх засобів колективного розміщення з понад 10 ліжко-місцями. А вже з 2028-го реєстрація стане умовою присутності на Booking, Airbnb та інших великих платформах бронювання – тобто фактичним допуском для виходу на ринок.

Паралельно ДАРТ у 2026 році запускає національну програму "Подорож до себе" для просування "тихих" локацій і ментального відновлення. Для мікробізнесу це прямий маркетинговий ліфт із подальшим доступом до мікрогрантів, повідомила Наталя Табака.

Детінізація як умова виживання

Експерти сходяться на тому, що детінізація можлива – але лише через поєднання кількох підходів одночасно. Мова йде про спрощення звітності, зниження регуляторного тиску та створення реальних стимулів для легалізації.

Тиск з боку платформ бронювання може стати вирішальним чинником. Для тисяч малих готелів, хостелів і глемпінгів, які залежать від Booking чи Airbnb, вимога реєстрації з 2028 року – це фактичний ультиматум: або легалізуватися, або втратити канал продажів.

Ринок, який навчився виживати в умовах війни, тепер має навчитися існувати в умовах прозорості.