Отели остаются в "тени": более 60% рынка работает без категоризации

14:20 28.05.2026 Чт
3 мин
Устаревшие правила категоризации толкают гостиничный бизнес в "серую" зону
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: более половины украинских отелей работает без официальной категоризации (Getty Images)
Более половины украинских отелей работают без официальной категории. Причина - устаревшие регуляторные стандарты, которые не соответствуют реалиям военного времени. Государство готовит изменения, но бизнес пока живет по собственным правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственную статью "Ловушка для инвестора: почему доходы отелей выросли почти в семь раз, но бизнес работает в минус".

Главное:

  • Значительная часть рынка фактически находится вне официальной системы классификации и работает в "серой" зоне.
  • Несмотря на это, выручка гостиничной отрасли в 2025 году выросла до 53,3 млрд грн, а налоговые поступления превысили 4,4 млрд грн.
  • Эксперты объясняют тенизацию сложной и дорогой процедурой категоризации, которая не учитывает военных реалий и новых форматов бизнеса.
  • С 2027 года власти планируют сделать обязательной легализацию всех средств размещения с более чем 10 койко-местами.
  • Уже с 2028 года регистрация станет необходимым условием для работы на Booking, Airbnb и других платформах бронирования.

Цифра, которая поражает

Более 61% украинских отелей не имеют установленной категории из-за устаревших норм ДСТУ 4269:2003, сообщила РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака. Фактически это означает, что большинство игроков рынка функционируют вне официальной системы классификации - без звезд, без стандартов и, зачастую, в "серой" налоговой зоне.

В то же время общая выручка гостиничной отрасли в 2025 году достигла 53,3 млрд грн - против 8,2 млрд грн в 2022-м. Поступления в бюджеты в 2025 году выросли более чем вдвое и достигли 4,4 млрд грн. Но за этими цифрами - только та часть рынка, которая решила работать открыто.

Почему бизнес уходит в тень

Главная причина - не злой умысел, а регуляторная ловушка. Действующие стандарты категоризации морально устарели и не учитывают ни военных реалий, ни новых форматов размещения. Получить официальную категорию сложно, затратно и непредсказуемо. Поэтому большинство малых операторов просто не берутся за этот процесс.

"Нужен понятный flat-подход: фиксированный или процентный платеж без сложной отчетности. Ключевое - предсказуемость без налоговых сюрпризов. Подаешь прозрачную отчетность, вписываешься в нормы малых операторов - платишь упрощенный налог", - пояснила РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Что меняет государство

Власти готовят поэтапную детенизацию рынка. С 2027 года планируется обязательная легализация всех средств коллективного размещения с более 10 койко-местами. А уже с 2028-го регистрация станет условием присутствия на Booking, Airbnb и других крупных платформах бронирования - то есть фактическим допуском для выхода на рынок.

Параллельно ДАРТ в 2026 году запускает национальную программу "Путешествие к себе" для продвижения "тихих" локаций и ментального восстановления. Для микробизнеса это прямой маркетинговый лифт с последующим доступом к микрогрантам, сообщила Наталья Табака.

Детенизация как условие выживания

Эксперты сходятся на том, что детенизация возможна - но только через сочетание нескольких подходов одновременно. Речь идет об упрощении отчетности, снижении регуляторного давления и создании реальных стимулов для легализации.

Давление со стороны платформ бронирования может стать решающим фактором. Для тысяч малых отелей, хостелов и глемпингов, которые зависят от Booking или Airbnb, требование регистрации с 2028 года - это фактический ультиматум: либо легализоваться, либо потерять канал продаж.

Рынок, который научился выживать в условиях войны, теперь должен научиться существовать в условиях прозрачности.

Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
