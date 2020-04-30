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Государственный банк профинансирует ремонт дорог в Украине

Новости » Экономика     30.04.2020 - 15:07
Государственный банк профинансирует ремонт дорог в Украине
Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Общая сумма программы под государственные гарантии составит почти 20 млрд грн

Государственный "Укрэксимбанк" и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн и общей суммы 19,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отметили в пресс-службе, подписание соглашения состоялось с участием президента Владимира Зеленского, который заявил, что "дороги, мосты - это приоритет".

Суммарно по программе в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Возможность предоставления государственных гарантий Укравтодору прописана в государственном бюджете на 2020 год.

После снижения НБУ учетной ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодора составит 10,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 16 января 2020 года приняла законы о государственных гарантиях для Государственного агентства автомобильных дорог Украины на 19,274 млрд грн

Напомним, Национальный банк (НБУ) обнародовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также за предоставления долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий - 12 июня.

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