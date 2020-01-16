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Рада разрешила "Укравтодору" осуществлять заимствования под госгарантии

Новости » Политика     16.01.2020 - 17:19
Рада разрешила "Укравтодору" осуществлять заимствования под госгарантии
Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)

Документ поддержали 339 народных депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За основу документ поддержали 339 депутатов, после чего спикер ВР Дмитрий Разумков предложил принять его и в целом. Такое предложение поддержали 337 депутатов парламента.

Документом, в частности, предусматривается внести изменения в пункт 3 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса, чтобы предусмотреть возможность для Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" осуществлять заимствования под государственные гарантии.

"С целью ремонта и развития действующей сети автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог и своевременного финансирования мероприятий, предусмотренных соответствующими бюджетными программами, в 2020 году для финансирования проектов дорожного хозяйства предлагается привлечь кредитные средства коммерческих банковских структур под государственные гарантии", - сказано в пояснительной записке

Кроме того, нардепы внесли соответствующие изменения и в закон о государственном бюджете на 2020 год. Так, Рада приняла за основу и в целом связанный законопроект №2660, его поддержали 338 нардепов.

Законопроєктом предполагается внести изменения в статью 6 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предусмотрения возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог Украины для финансирования дорожных инвестиционных проектов.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что "Укравтодор" получил 1 млрд гривен на ремонт дорог благодаря укреплению гривны.

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