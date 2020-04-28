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НБУ обнародовал график и условия долгосрочного рефинансирования банков

Новости » Экономика     28.04.2020 - 15:15
НБУ обнародовал график и условия долгосрочного рефинансирования банков
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

В качестве залога пока будут принимать только надежные ОВГЗ и валюту

Национальный банк (НБУ) обнародовал график тендеров до 30 июня по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, НБУ будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий - 12 июня. Первый тендер по поддержанию ликвидности банков на срок до 90 дней состоится в ближайший четверг (28 апреля) в связи с нерабочим днем в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по обычному графику.

Ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней будет плавающей и будет равна учетной ставке НБУ, которая с 24 апреля установлена на уровне 8%. НБУ решил не включать в стоимость этих кредитов фиксированную переменную (постоянную величину), установив ее на уровне нуля.

Кредиты рефинансирования будут предоставляться путем проведения количественных тендеров без ограничения объема. Объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты НБУ, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.

Напомним, для противодействия негативному влиянию эпидемии и карантинных мер на экономику и финансовый сектор НБУ расширил поддержания ликвидности банков. Во-первых, увеличена периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности, а также срок предоставления кредитов с 30 до 90 дней. Во-вторых, расширен перечень приемлемого залога, который банки могут предоставлять для получения рефинансирования. В-третьих, введены новые инструменты, в том числе - долгосрочное рефинансирование на срок от 1 до 5 лет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

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