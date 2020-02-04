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"Укравтодор" получил госгарантии под кредиты почти на 20 млрд гривен

Новости » Экономика     04.02.2020 - 15:26
"Укравтодор" получил госгарантии под кредиты почти на 20 млрд гривен
Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гарантии записали в государственный бюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодексс Украины (законопроект №2661) и изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год (законопроект №2660) которые Верховная рада приняла 16 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

Изменения в Бюджетный кодекс позволяют Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодору") осуществлять заимствования под государственные гарантии.

Изменениями в государственный бюджет Украины предусмотрено для 19,274 млрд грн для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям "Укравтодора".

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 16 января 2020 года приняла законы о государственных гарантиях для Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Напомним, в конце декабря Кабинет министров добавил "Укравтодору" 1,06 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии по погашению кредитов. При этом экономия появилась из-за укрепления курса гривны.

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