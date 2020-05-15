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Коллегия Гостаможслужбы сократила руководителей половины таможен

Новости » Политика     15.05.2020 - 21:28
Коллегия Гостаможслужбы сократила руководителей половины таможен
Фото: заседание коллегии Государственной таможенной службы (mof.gov.ua)

Руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении

На заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о сокращении 50% руководителей таможни. Причиной для увольнения стало неэффективности их работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, были освобождены от выполнения обязанностей руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни.

"Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения", - говорится в сообщении.

Марченко заявил, что ежедневно получает информацию о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне.

"Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы... Сегодняшняя коллегия уже не об планы и задачи, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Кабмин также назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой - заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Государственная таможенная службаувольнение
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