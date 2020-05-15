Колегія Держмитслужби скоротила керівників половини митниць

Фото: засідання колегії Державної митної служби (mof.gov.ua)

Керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення

На засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов'язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова було прийнято рішення про скорочення 50% керівників митниці. Причиною для звільнення стало неефективності їх роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, були звільнені від виконання обов'язків керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також, керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.

За словами міністра фінансів, протягом останніх двох тижнів проводилося грунтовний аналіз роботи кожної митниці.

"Комплексний аудит Держмитслужби триває. Однак за результатами показників діяльності деяких митниць вже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

Марченко заявив, що щодня отримує інформацію про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці.

"Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі. Схем на митниці не буде. Очевидно, ви мене не почули з першого разу. Кілька тижнів тому на колегії, де ви всі були, я не просто заявив про необхідність змін в системі митної служби... Сьогоднішня колегія вже не про плани і завдання, а про реальні результати. Яких досі немає. Тут все об'єктивно. Тому за результатами цієї колегії 50% керівників митниць будуть звільнені", - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що це не останні кадрові ротації в митницях.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив із займаних посад голову Державної митної служби Максима Нефьодова та керівника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Кабмін також призначив тимчасових керівників Державної митної служби і Державної податкової служби. Новим керівником митниці став голова одного з департаментів ГТС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової інспекції - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.

Автор: Валерія Мрачковська