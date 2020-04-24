Правительство назначило временных руководителей таможни и налоговой

Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Таможню возглавит Игорь Муратов, а налоговую - Михаил Титарчук

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой - заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.

По словам министра финансов Сергея Марченко, представление на увольнение предыдущих руководителей ведомств сделал именно он, и члены Кабинета министров единогласно поддержали это решение.

"Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были пойти", - отметил он.

При этом министр добавил, что правительство готовит институциональные изменения в обоих ведомствах.

"Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб. Прозрачность - лучший аргумент против коррупции и теневых схем", - добавил Марченко.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу ГТС Максима Нефьодова и руководителя ГНС Сергея Верланова в соответствии со статьей 87 (1) закона о "О государственной службе".

Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время назначит новых глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.