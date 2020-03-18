Госстат зафиксировал небольшой рост в главной экспортной отрасли Украины

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Рост в сельском хозяйстве за первые два месяца 2020 года составил 0,1%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 2,6%, хозяйства населения - сократили на 3,4%.

Отметим, продовольствие занимает более половины в экспорте товаров из Украины. В связи с этим в Национальном банке не ожидают значительных проблем с платежным балансом, несмотря на мировой экономический кризис.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.