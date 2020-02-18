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Рост в сельском хозяйстве Украины сменился падением

Новости » Экономика     18.02.2020 - 16:30
Рост в сельском хозяйстве Украины сменился падением
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Год начался сокращения объемов производства в аграрном секторе

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Рост в сельском хозяйстве Украины сменился падением

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 0,7%, хозяйства населения - сократили на 2,6%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Отметим, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 8,1%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

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