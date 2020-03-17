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НБУ оценил влияние мирового кризиса на экономику Украины

Новости » Финансовый кризис 2020     17.03.2020 - 17:57
НБУ оценил влияние мирового кризиса на экономику Украины
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Украина лучше подготовлена к кризису, чем ранее

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно скажется на Украине, однако пока это влияние не слишком ощутимо. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

Как напомнил Чурий, более половины украинского экспорта составляет продовольствие, цены на которое если и снижаются, то не слишком сильно. В то же время треть украинского импорта составляют энергоносители, которые значительно упали в цене, в частности, нефть.

Замглавы НБУ отметил, что ситуация на мировых финансовых рынках непосредственно влияет на Украину. "Там действительно есть огромные проблемы. На сегодня мы видим то, что кризис, наверное, самый большой за десятки лет", - сказал он, напомнив о стремительном падении рынка акций на 30%.

По его словам, долговые рынки сейчас закрыты даже для крупнейших компаний. Рынки открыты только для самых больших стран - Германии, США, долг которых растет в цене. При этом валюты всех развивающихся стран находится под давлением.

В то же время Чурий уверен, что Украина сейчас гораздо больше подготовлена к кризису, чем в 2008 и в 2014 годах. В частности, банковская система капитализирована и в ней нет незаконных операций. Кроме того, дефицит платежного баланса находится на приемлемом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

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