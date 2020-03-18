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Держстат зафіксував невелике зростання у головної експортній галузі України

Новини » Економіка     18.03.2020 - 11:45
Держстат зафіксував невелике зростання у головної експортній галузі України
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Зростання у сільському господарстві за перші два місяці 2020 року склало 0,1%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 0,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 2,6%, господарства населення - зменшили на 3,4%.

Держстат зафіксував невелике зростання у головної експортній галузі України

Зазначимо, продовольство займає більше половини в експорті товарів з України. У зв'язку з цим в Національному банку не очікують значних проблем з платіжним балансом, незважаючи на світову економічну кризу.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур в 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Держстат поліпшив дані по зростанню економіки України у 2018 році Приріст прямих інвестицій в Україну в 2019 році прискорилося
Новини України Державна служба статистикисельхозпродукциясельское хозяйство
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