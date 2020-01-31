В Украине вырос урожай овощей и сократился урожай картофеля

Фото: Рынок в Киеве (УНИАН)

Цены на овощи падают, а цены на картофель растут

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные по сбору картофеля, а также овощных и бахчевых культур в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. Стоит, отметить, что почти весь урожай картофеля был собран в хозяйствах населения - 19,9 млн тонн.

В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн. В частности, капусты было собрано 1,8 млн тонн (+4,9%), урожай огурцов вырос на 5,3% до 1 млн тонн, помидоров - сократился на 3,1% до 2,2 млн тонн, лука было собрано 1 млн тонн (+12,9%), моркови - 0,9 млн тонн (+3,3%), свеклы - 0,9 млн тонн (+4,6%).

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года цены на картофель выросли на 70% до 16,3 грн за кг. В то же время, цены на овощи упали за 2019 год на 30-50%.

Напомним, в ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля.