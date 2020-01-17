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Рост в сельском хозяйстве Украины замедлился почти до нуля

Новости » Экономика     17.01.2020 - 16:00
Рост в сельском хозяйстве Украины замедлился почти до нуля
Иллюстративное фото (Pixabay)

Несмотря на рекордный урожай, аграрный сектор вырос за год всего на 1%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год по сравнению с 2018 годом выросло на 1,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные данные Государственной службы статистики.

Рост в сельском хозяйстве Украины замедлился почти до нуля

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 3,3%, хозяйства населения - сократили на 2,0%.

Объем производства в растениеводстве вырос на 1,3%, объем в животноводстве - на 0,5%.

Отметим, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 8,1%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Как сообщало РБК-Украина, урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.

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