Госстат сравнил зарплаты женщин и мужчин в Украине

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Женщины в Украине зарабатывают на 22% меньше мужчин

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о среднемесячной заработной плате женщин и мужчин за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляет 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Стоит отметить, что женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Так, в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн), во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн), в III квартале 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.