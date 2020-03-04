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Держстат порівняв зарплати жінок і чоловіків в Україні

Новини » Економіка     04.03.2020 - 15:52
Держстат порівняв зарплати жінок і чоловіків в Україні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Жінки в Україні заробляють на 22% менше чоловіків

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо середньомісячної заробітної плати жінок і чоловіків за IV квартал 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становить 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

Варто відзначити, що жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Так, в I кварталі 2019 року зарплата жінок була 8 473 грн або 77,2% від зарплати чоловіків (10 968 грн), у II кварталі - 9 210 грн або 77,8% від зарплати чоловіків (11 838 грн), в III кварталі 9 348,42 грн або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість по зарплаті зросла на 14,7%, а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.

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