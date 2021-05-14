Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

По итогам первого квартала 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,0% (4 290,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Россия опустилась на четвертое место (2 022,8 млн долларов и 6,1%), хотя еще по итогам 2018 года была первой, а затем в течение двух лет находилась на втором месте.

По данным статистического ведомства, на второе место вышла Польша (2 263,9 млн долларов, 6,9%), которая ранее занимала четвертое место. На третьем по-прежнему Германия (2 141,4 млн долларов, 6,5%).

Отметим, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

Как сообщало РБК-Украина, по предварительным данным Государственной таможенной службы, объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).