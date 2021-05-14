Держстат оновив рейтинг найбільших торгових партнерів України

За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Польща (2 263,9 млн доларів, 6,9%), яка раніше займала четверте місце. На третьому як і раніше Німеччина (2 141,4 млн доларів, 6,5%).

Росія опустилася на четверте місце (2 022,8 млн доларів і 6,1%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою, а потім протягом двох років перебувала на другому місці.

США зберегли п'яте місце (1 814,2 млн доларів, 5,5%).

Всього на країни ЄС припадає 40,4% зовнішнього обороту України.