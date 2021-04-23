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Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 16:04
Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ Фото: цены на экспорт существенно выросли в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет. Уровень цен значительно превысил ожидания.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

"Благодаря активизации спроса цены на товары, преобладающие в украинском экспорте, будут оставаться высокими на прогнозном горизонте. Однако дальнейшее наращивание предложения приведет к постепенной их корректировке. Учитывая относительно стабильные цены на энергоносители условия торговли для Украины будут оставаться лучше предыдущих ожиданий", - говорится в документе.

Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ

По данным НБУ, мировые цены на сталь после стремительного роста в конце 2020 года колебались в относительно узких пределах на высоком уровне. Причиной была активизация экономики отдельных стран (прежде всего Китая, Турции, Германии, США) на фоне ограниченного предложения и дорогого сырья. Ожидается, что дальнейшая реализация инвестиционных государственных проектов будет поддерживать спрос на сталь. Впрочем, наращивание мирового предложения постепенно скорректирует цены вниз.

Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ

Мировые цены на зерновые с начала года также оставались на высоком уровне в условиях устойчивого спроса и введение экспортных пошлин отдельными странами, отмечается в отчете.

Нефть и природный газ дорожали вследствие похолодания в странах Северного полушария, продления ограничений ОПЕК+ и сверх квоты Саудовской Аравией, ожиданий по увеличению спроса благодаря распространению вакцинации.

Цены на украинский экспорт достигли максимума за восемь лет, - НБУ

"Несмотря на оживление экономической активности цены на прогнозном горизонте будут оставаться сравнительно стабильными из-за ожидаемого наращивания сланцевого производства", - говорится в обзоре.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март 2021 года составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

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