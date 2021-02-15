С какими странами торговала Украина в 2020 году: рейтинг Госстата

По итогам 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,1% (15 731,3 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9% , по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (10 034,0 млн долларов и 8,4%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 59042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом, импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.

Напомним, по данным Национального банка Украины, ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года. Внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.