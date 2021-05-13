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Торговый бум: Украина нарастила экспорт и импорт на 20%

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Украина, Четверг 13 мая 2021 13:00
Торговый бум: Украина нарастила экспорт и импорт на 20% Фото: внешнеторговый оборот вырос на 20% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-апрель составил 19,092 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 21% до 20,420 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,328 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-апрель 2021 года составил 7,212 млрд долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 37% до 4,284 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.

Торговый бум: Украина нарастила экспорт и импорт на 20%

Напомним, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

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