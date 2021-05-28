Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 27 101 гривен, где начисления за год увеличились на 48,0%.

Далее идет "Финансовая и страховая деятельность" - 23 557 гривен (+16,3%), профессиональная, научная и техническая деятельность 21 883 гривны (47,8%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 17 116 гривен (+13,8%).

Зарплаты в промышленности за год выросли на 26,8% до 14 471 гривен, на транспорте - на 22,9% до 13 205 гривен, в торговле - на 22,1% до 12 693 гривен, в сельском хозяйстве - на 22,8% до 12 451 гривен, в строительстве - на 32,9% до 10 955 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 66,8% до 11 735 гривен, педагогов - на 30,7% до 10 859 гривен.