Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні - до 6 тисяч гривень

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.

кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

до 4723,00 грн - 8,3%,

від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

більш 25000,00 грн - 6,6%.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, реальні заробітні плати за 2020 рік в цілому знизяться навіть в умовах низької інфляції.

Відповідно до макропрогнозу уряду, затвердженому 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).