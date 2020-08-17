Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні - до 6 тисяч гривень
Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.
кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисяч осіб).
Серед них було нараховано:
Відзначимо, за прогнозом НБУ, реальні заробітні плати за 2020 рік в цілому знизяться навіть в умовах низької інфляції.
Відповідно до макропрогнозу уряду, затвердженому 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).