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Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен

Новости » Экономика     18.05.2020 - 13:36
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Наиболее распространенный размер зарплаты в Украине - от минимальной до 6 тысяч

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в марте 2020 года. Зарплату свыше 20 тыс. гривен насчитали для 10,3% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 21,3% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7061,9 тыс. человек.

Среди них было начислено:

  • до 4723,00 грн - 9,6%,
  • от 4723,01 до 6000,00 грн - 21,3%,
  • от 6000,01 до 6500,00 грн - 6,2%,
  • от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,7%,
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,8%,
  • от 8000,01 до 10000,00 грн - 11,0%,
  • от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • от 12000,01 до 15000,00 грн - 9,9%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 8,5%,
  • от 20000,01 до 25000,00 грн - 4,3%,
  • более 25000,00 грн - 6,0%,

Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины зарплатаГосударственная служба статистикидоходы
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