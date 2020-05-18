Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен

Наиболее распространенный размер зарплаты в Украине - от минимальной до 6 тысяч
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в марте 2020 года. Зарплату свыше 20 тыс. гривен насчитали для 10,3% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 21,3% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7061,9 тыс. человек.
Среди них было начислено:
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.
Согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).
Автор: Александр Белоус