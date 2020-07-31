Падение зарплат и рост безработицы: НБУ спрогнозировал последствия кризиса

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Без работы останется каждый десятый украинец

Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%. Ранее прогнозировалось, что безработица составит 9,5%.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль.

Как отмечается в отчете, объемы частного потребления в текущем году сократятся на 6%. Карантинные ограничения внутри страны и мировой кризис привели к сворачиванию деятельности во многих секторах экономики вместе с экономией на заработных платах или сокращением спроса на рабочую силу.

"Соответственно во II квартале уровень безработицы достиг своего пика, а реальные заработные платы за год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции. Это повлечет за собой снижение потребительских расходов населения", - говорится в обзоре.

С отменой основных карантинных ограничений экономика Украины сможет воспользоваться стимулами от смягчения монетарной и фискальной политики, которые станут одним из факторов выхода экономики из кризиса и роста потребительской активности, отметили в НБУ.

Согласно прогнозу, в 2021 году частное потребление (+6%) станет основным драйвером роста ВВП. Главным фактором будет возобновление роста реальных доходов населения и улучшения потребительских настроений на фоне мягких монетарных условий. В 2022 году темпы роста как заработных плат, так и частного потребления частично замедлятся, однако останутся определяющими для роста ВВП.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 6,0%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.