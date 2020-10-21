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Госстат дал новые данные по смертности от COVID-19

Киев, Среда 21 октября 2020 15:43
Госстат дал новые данные по смертности от COVID-19
Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Грипп и пневмония унесли в 1,5 раза больше жизней, чем коронавирус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-август. Всего за первые восемь месяцев 2020 года умерло 378 315 человек (в том числе в августе - 44 008 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 2 565 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 153 человек. Таким образом, в августе коронавирус стал причиной смерти 928 человек.

За январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 761 человек, среди них туберкулез - 2 052, от СПИДа умерло 2 019 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 51 353 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 256 474 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 177 397 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 026 человек (в том числе, в августе - 529).

Кроме того, 18 455 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 346 граждан, утопление - 1 147, гибель на пожаре - 689, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 029, отравление алкоголем - 1 383, самоубийства - 4 236, умышленные убийства - 688.

Напомним, по данным Госстата за январь-август 2020 года смертность в Украине по-прежнему ниже прошлогодней. Всего с начала года в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек.

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