Смертность в Украине по-прежнему ниже прошлогодней

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые восемь месяцев умерло на 16 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Смертность населения во время пандемии коронавируса по-прежнему ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 193 138 человек (в прошлом году - 207 573), миграционный прирост составил 6 759 человек (в прошлом году - 10 034).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 178 418 человек, в том числе за август - на 19 937 человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первые 7 месяцев 2020 года от COVID-19 умерло 1 556 украинцев.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.