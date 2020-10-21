Держстат дав нові дані щодо смертності від COVID-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Грип і пневмонія забрали в 1,5 рази більше життів, ніж коронавірус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-серпень. Всього за перші вісім місяців 2020 року померло 378 315 осіб (у тому числі в серпні - 44 008 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 2 565 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 153 осіб. Таким чином, в серпні коронавірус став причиною смерті 928 осіб.

За січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 761 осіб, серед них туберкульоз - 2 052, від СНІДу померло 2 019 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 51 353 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 256 474 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 177 397 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 4 026 осіб (у тому числі, у серпні - 529).

Крім того, 18 455 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 346 громадян, утоплення - 1 147, загибель на пожежі - 689, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 029, отруєння алкоголем - 1 383, самогубства - 4 236, умисні вбивства - 688.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-серпень 2020 року смертність в Україні як і раніше нижче торішньої. Всього з початку року в Україні померло 378 315 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 16 304 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2025 року. За шість років населення скоротиться на 1 млн осіб.