МВФ ухудшил прогноз сокращения населения Украины

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина потеряет 1 миллион человек населения за шесть лет

Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек.

Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2019 года составляло 41,733 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,902 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться, и составит

на конец 2020 года - 41,536 млн человек,

на конец 2021 года - 41,369 млн человек,

на конец 2022 года - 41,204 млн человек,

на конец 2023 года - 41,039 млн человек,

на конец 2024 года - 40,875 млн человек,

на конец 2025 года - 40,712 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозировал, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.

Напомним, по оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41,902 млн человек