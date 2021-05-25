ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госсекретарь США прибыл в Израиль: цель визита

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 09:26
Госсекретарь США прибыл в Израиль: цель визита Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Так, в Блинкена встретил глава МИД Израмоя Габи Ашкенази.

В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.

Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газы без участия в этом процессе ХАМАСа.

Ранее сообщалось, что в ходе визита Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу.

Напомним, Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.

Напомним, Совет безопасности ООН призвал к полному соблюдению режима прекращения огня в Секторе Газа. Совбез отметил, что существует безотлагательная необходимость в гуманитарной помощи гражданским лицам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Израиль
NEWS
В Украине 2608 новых случаев коронавируса
В Украине 2608 новых случаев коронавируса
DAILY
Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам