Госсекретарь США прибыл в Израиль: цель визита

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Визит был объявлен после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Так, в Блинкена встретил глава МИД Израмоя Габи Ашкенази.

В ходе визита государственный секретарь США встретится с премьер-министром Биньямином Нетанияху, министром иностранных дел Габи Ашкенази, а также проведет серию встреч с представителями МИДа.

Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газы без участия в этом процессе ХАМАСа.