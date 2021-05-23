Совбез ООН призывает к полному соблюдению режима прекращения огня в Газе
Совет безопасности ООН призвал к полному соблюдению режима прекращения огня в Секторе Газа. Совбез отметил, что существует безотлагательная необходимость в гуманитарной помощи гражданским лицам.
Об этом сообщает Reuters.
США намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению Сектора Газа, заявил ранее президент США Джо Байден. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Махмудом Аббасом меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и вооруженными группировками.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток.
Напомним, Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.