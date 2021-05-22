Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию 26-27 мая, - Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу. Визит состоится в среду и четверг на фоне объявления перемирия в Газе .

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, проинформировавший о планировании.

Официальные лица США, Израиля и Палестины еще не опубликовали полный маршрут Блинкена.

Государственный департамент объявил о визите Блинкена в четверг, заявив, что он "обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев".

"По словам источника, поездка Блинкена на Ближний Восток будет включать посещение Египта, который выступил посредником в перемирии в Газе между Израилем и возглавляемыми ХАМАС палестинскими боевиками, а также Иордании", - говорится в сообщении.