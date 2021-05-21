Байден поприветствовал прекращения огня между Израилем и Сектором Газа

Президент США Джозеф Байден поприветствовал прекращения огня между Израилем и группировками в Секторе Газа . Он отметил, что все достойны жить в безопасности и демократии.

Свое заявление по тому поводу Байден сделал после того, как Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня, которое вступит в силу в 2 часа ночи в пятницу, 21 мая.

Байден отметил, что видит реальную возможность для достижения более широкой цели построения мира на Ближнем Востоке.

По его словам, египетское правительство сыграло решающую роль в обеспечении прекращения огня, и сказал, что он и высшие помощники Белого дома активно участвовали в "ежечасных" усилиях по прекращению кровопролития.

"Я считаю, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить безопасно и надежно и пользоваться равными мерами свободы, процветания и демократии", - сказал Байден.

Он добавил, что его администрация продолжит переговоры по этому вопросу.

"Моя администрация продолжит нашу тихую, неустанную дипломатию в этом направлении", - отметил президент США.