В Госпогранслужбе рассказали о ситуации в Азовском море

В ведомстве заверили, что Украина может полностью контролировать ситуацию

Около пяти катеров Российской Федерации (РФ) выходят на патрулирование в Азовском море. Об этом сегодня во время пресс-конференции: "Гибридная блокада Азовского моря: текущее состояние, возможные сценарии и способы противодействия" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы, полковник Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Слободян отметил, что около пяти катеров Российской Федерации выходят на патрулирование в Азовском море.

"У нас также выходят 5 катеров. Мы можем контролировать ситуацию полностью", - заверил он.

Вместе с тем, спикер ГПС отметил, что не владеет информацией относительно количества российских крупных кораблей, которые могут базироваться в водах Азовского моря.

"В основном, это пограничные корабли и катера. То есть, это штатные силы пограничных служб", - подчеркнул Слободян, добавив, что акватория Азовского моря не приспособлена для крупногабаритных кораблей.

Ранее Слободян сообщал, что Российская Федерация начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив.

Напомним, 24 июля ФСБ России задержала 5 иностранных судов в Азовском море.

В частности, береговая охрана ФСБ РФ вечером 23.07.18 примерно в 19:00 задержала на расстоянии 14 миль / 26 км на юго-запад от оконечности Бердянской косы болгарский сухогруз EVALUNA.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала семь торговых судов в Азовском море.