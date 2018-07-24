ФСБ Росії затримала 5 іноземних суден Азовському морі

Зокрема, повідомляється про затримання болгарського суховантажу EVALUNA

Берегова охорона Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації (РФ) поблизу Бердянська (Запорізька область), з вечора 23 липня до ранку 24 липня, затримала болгарський суховантаж EVALUNA і ще чотири іноземні судна. Про це повідомив головний редактор ресурсу BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Так, він повідомив, що берегова охорона ФСБ РФ ввечері 23.07.18 приблизно о 19:00 затримала на відстані 14 миль / 26 км на південний захід від краю Бердянської коси болгарський суховантаж EVALUNA.

Таким чином, згідно з інформацією Клименка, з вечора 23.07.18 до ранку 24.07.18 були затримані такі судна:

1. EVALUNA - IMO: 9590773, Deadweight: 10810 t, Болгарія, йде з Бердянська;

2. ESTESTAR - IMO: 9365049, Deadweight: 10887, Швейцарія, з Бердянська;

3. SENATA - IMO: 9451575, Deadweight: 12898, Австрія, до Бердянська;

4. BEHCET C - IMO: 9503744, Deadweight: 22359, Туреччина, до Маріуполя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала сім торгівельних суден України в Азовському морі.

Окрім того повідомлялося, що кінці червня Російська Федерація (РФ) перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море, переважно - катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) і військові катери.