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ФСБ Росії у Азовському морі затримала 7 торгівельних суден України

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 12:58

За словами віце-спікера Ради, це є свідченням зростання агресії РФ

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала сім торгівельних суден України в Азовському морі. Про це під час погоджувальної наради у Верховній раді повідомила заступник голови ВР Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сподіваюсь, що вам відомо, що ФСБ РФ в Азовському морі затримала 7 торгівельних суден, які йшли з або до Маріуполя або Бердянська. Кількома днями раніше цих суден було чотири. Ця загроза була передбачуваною, але з нею ніхто не працював. Це є продовження війни і збільшення російської агресії", - розповіла Сироїд.

Головний редактор ресурсу BlackSeaNews Андрій Клименко надав список перехоплених судів на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя. Ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 09.07.18 у тому ж районі… Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці червня повідомлялося, що Російська Федерація (РФ) перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море, переважно - катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) і військові катери.

В Азовському морі ФСБ Росії затримала турецьке судно Росія в Азовському морі затримала румунське судно
Теги публікації: ФСБ, Азовское море, Оксана Сироїд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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