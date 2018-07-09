ФСБ Росії у Азовському морі затримала 7 торгівельних суден України

За словами віце-спікера Ради, це є свідченням зростання агресії РФ

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала сім торгівельних суден України в Азовському морі. Про це під час погоджувальної наради у Верховній раді повідомила заступник голови ВР Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сподіваюсь, що вам відомо, що ФСБ РФ в Азовському морі затримала 7 торгівельних суден, які йшли з або до Маріуполя або Бердянська. Кількома днями раніше цих суден було чотири. Ця загроза була передбачуваною, але з нею ніхто не працював. Це є продовження війни і збільшення російської агресії", - розповіла Сироїд.

Головний редактор ресурсу BlackSeaNews Андрій Клименко надав список перехоплених судів на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя. Ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 09.07.18 у тому ж районі… Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці червня повідомлялося, що Російська Федерація (РФ) перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море, переважно - катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) і військові катери.