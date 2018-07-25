У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію в Азовському морі

У відомстві запевнили, що Україна може повністю контролювати ситуацію

Близько п’яти катерів Російської Федерації (РФ) виходять на патрулювання в Азовському морі. Про це сьогодні під час прес-конференції: "Гібридна блокада Азовського моря: поточний стан, можливі сценарії та засоби протидії" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби, полковник Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Слободян зазначив, що близько п’яти катерів Російської Федераціі виходять на патрулювання в Азовському морі.

"У нас також виходять 5 катерів. Ми можемо контролювати ситуацію повністю", - запевнив він.

Разом з тим, спікер ДПС зазначив, що не володіє інформацією щодо кількості російських великих кораблів, які можуть базуватися у водах Азовського моря.

"Переважно, це прикордонні кораблі і катери. Тобто, це штатні сили прикордонних служб", - наголосив Слободян, додавши, що акваторія Азовського моря не пристосована для великогабаритних кораблів.

Раніше Слободян повідомляв, що Російська Федерація почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти через Керченську протоку.

Нагадаємо, 24 липня ФСБ Росії затримала 5 іноземних суден Азовському морі.

Так, берегова охорона ФСБ РФ ввечері 23.07.18 приблизно о 19:00 затримала на відстані 14 миль / 26 км на південний захід від краю Бердянської коси болгарський суховантаж EVALUNA.

Також повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала сім торгівельних суден України в Азовському морі.