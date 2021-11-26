Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского в Киеве прошел сегодня, 26 ноября. Глава государства пять с половиной часов отвечал на вопросы украинских и зарубежных СМИ.

Все подробности общения Зеленского с журналистами - в материале РБК-Украина ниже.

Деолигархизации

"Мы в прогрессе по деолигархизации... Сложные вещи мы выполняем (из предвыборных обещаний, - ред.), а очень простые вещи выполним в ближайшее время. Инфраструктурная реформа сегодня самая большая и самая удачная за последние 50 лет...Важно, что мы запустили государственного авиаперевозчика, прибыльной стала "Укрзализныця", порты стали прибыльными - это деолигархизация, потому что мы понимаем какие люди...они везде были, повсюду их щупальца", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что судебную реформу в Украине только начали, деолигархизацию только начали.

"Что касается посадок, меди кажется мы должны заниматься главными вещами. Мы начали судебную реформу, очистку судов, я назначил 2 судей КСУ вчера. Посадками занимаются правоохранительные органы. Мне говорят правоохранители, что есть тысячи каких-то посадок, они мелкие. Медийных посадок люди много не видят, но мы движемся вперед и они происходят", - добавил он.

Война

Отвечая на вероятность войны в Украине Зеленский отметил, что Украина в состоянии войны уже 8 лет.

"Я считаю что такая вероятность (войны, - ред.) может быть ежедневно. Сегодня идет запугивание из некоторых СМИ, что завтра будет война...Мы полностью контролируем границы и готовы к любой эскалации. Мы должны прежде всего рассчитывать на себя", - отметил он.

Президент также добавил, что ежедневно разговаривает с лидерами разных стран. В частности, вчера были разговоры с Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель.

"Они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать", - сообщил Зеленский.

"Госпереворот"

Зеленский сообщил, что получил информацию о подготовке госпереворота в Украине 1-2 декабря и в этот процесс хотят втянуть Рината Ахметова.

Я считаю, что это подставляют Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее, это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", - добавил Зеленский.

Зеленский уточнил, что госпереворот готовит не Ахметов.

О Бурбе

Зеленский заявил, что Василий Бурба, на тот момент начальник ГУР, предлагал ему передать России или Китаю информацию о вакцине, которую якобы получила разведка.

"Я, конечно, передал медикам эту информацию. Мне сказали, что это ноль", - сообщил Зеленский.

Глава государства также добавил, что сейчас есть информация, что на Бурбу готовится покушение.

"Я сказал предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Он отказывается, мне кажется, это ошибка", - добавил он.

О Коломойском

Зеленский отрицает любые союзы с Игорем Коломойским.

"Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили долгое время, где-то два года", - отметил президент.

Зеленский также заявил, что на него оказывается медиа-атака. Он также заявил, что не имеет медиа-союзников, его союзники - украинский народ.

О военном положении

Президент прокомментировал заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно военного положения.

"Для чего он это сказал? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы "военное положение". Это я и говорю, война не со мной...информационная война", - отметил он.

Второй срок

Зеленский отметил, что относительно второго срока он еще не решил.

"Я не принял это решение, принимать это решение точно буду с семьей, с детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии. Выбирать это решение буду позже", - отметил он, добавив, что не будет бороться за власть.

О Ермаке

Зеленский отметил, что общество, проголосовав за него, дало ему возможность принимать решения.

"С господином Ермаком говорят в мощном диалоге руководство лучших разведок разных государств, главы аппаратов разных президентов. Его телефон слушало руководство всех этих разведок... Не надо сравнивать историю Захарченко и Ермака. Ермак не убивал людей, Ермак наоборот возвращал людей (моряков, занимался обменом), провел очень важные операции. Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (Порошенко, - ред.) он не нравится", - заявил Зеленский.

"Красные линии" для олигархов

Говоря о "красных линиях" в контексте олигархов Зеленский отметил, что нельзя говорить людям голосовать за того или иного человека также бизнесмен не может участвовать в выборах, влиять на людей.

"У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов, не можешь влиять на мнение людей", - отметил он.

О статистике коронавируса и вакцинации

Зеленский заявил, что считает Виктора Ляшко хорошим руководителем Минздрава и он ему доверяет. Он также не исключил, что в статистике по коронавирусу могут быть ошибки. Говоря о вакцинации, он отметил, что в Украине хватает вакцин и дефицита нет, но не все хотят вакцинироваться.

Глава государства также добавил, что, по ожиданиям экспертов, следующая волна коронавируса в Украине ожидается весной.

"Минск" и сигналы эскалации

Зеленский назвал сигналы эскалации со стороны РФ. Это, в частности, заявления РФ по НАТО, обвинение Украины в невыполнении "Минска", а также накопление проблем в Европе.

"История с НАТО всегда работала на их внутреннего потребителя, они говорят, что защищают. Второй сигнал - что-то с "Минском" не получается, якобы Украина срывает "Минск". "Минск" - это что-то, что остановило когда-то мощную эскалацию. И третий сигнал - сложный момент, "Северный поток-2", напряженная ситуация в Беларуси, общая ситуация, что не только с Украиной проблема, что у тебя, Европа, есть другие проблемы, накопление проблем, из которых нужно выходить", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина никогда не нападала на Россию.

"Когда они говорят эскалация у границ РФ, это не Россия, а контактная линия с оккупированными территориями Украины", - отметил он.

Глава государства также добавил, что Украина получила информацию от США, Британии, Турции, Канады, стран ЕС, что они в любом случае на нашей стороне.

"Как это будет на практике - я не знаю... Об истребителях, которые могут быть на нашей территории, об этом сегодня речи нет", - добавил он.

О кадрах

"Я считаю, что у нас есть несколько кадровых побед. К сожалению, некоторые люди, которые приходили, психологически оказались слабыми. Многие люди не выдерживают. Я рад, что выдерживаю и несколько людей очень мощных. Я доволен министром инфраструктуры, Юлией Свириденко, я считаю, что у нас честный министр здравоохранения, мощный глава Офиса, у которого такой трудный крест", - отметил Зеленский.

Говоря о назначении Кирилла Шевченко главой НБУ Зеленский заявил, что таким образом он "временно погасил проблему". И, по его мнению, сегодня Шевченко в НБУ - это правильно.

О СНБО

По словам Зеленского, есть закрытые решения СНБО, их очень много принимается, но они тайные. Другие же решения, не тайные, наше общество видит.

"Сегодня это (СНБО, - ред.) мощный орган, там работают не "сбитые летчики". Мы защищаем государство, как можем. В СНБО входит большое количество людей, они все работают сегодня во власти. Когда принимается то или иное решение - это орган совместного решения", - пояснил он.

Онлайн-выборы

Зеленский подчеркнул, что депутаты не будут выбирать президента Украины, а вот вопрос онлайн-выборов изучается.

"Мы это (чтобы нардепы выбирали президента, - ред.) не планируем, а как дальше - не могу это сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Через "Дию" ли? Вовсе не факт. По онлайн-выборам вопрос прорабатывается", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что обещание по сокращению числа народных депутатов будет выполнено.

Тарифы

Зеленский считает, что тарифы должны быть рыночными. Вместе с тем глава государства выступает за переход на электроэнергию.

"Я бы шел на то, чтобы максимально переходить на использование э/э, тогда газ только на экспорт. Люди убеждены, что газ дешевле э/э. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже и в разы. Должен быть хайп, люди должны этого хотеть (перейти на э/э вместо газа, - ред.)", - объяснил он.

Об обмене

Зеленский отметил, что у нас есть верифицированный полный список на обмен и этот список был передан Турции. Он также отметил, что президент Турции в ходе встречи с президентом РФ передал ему эти списки, но ответа пока нет.

Кроме того, глава государства не исключает, что вопрос обмена будет обсуждаться президентами США и РФ в ходе онлайн-переговоров.

О Ахметове

"Никакого повышения ставок с моей стороны нет. Считаю, что медийная политика Ахметова перешла в не очень здоровую фазу. Они (телеканалы Ахметова, - ред.) могут говорить, что хотят, но не могут дезинформировать население. Перейдены все границы, идет дезинформационная политика. По каждому вопросу - зрада. Я считаю, что это дезинформационная атака (госпереворот, - ред.) не только против государства, но и против него", - рассказал Зеленский.