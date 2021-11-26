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Зеленский отреагировал на слухи о военном положении: это война не со мной

Новина українською →
Киев, Пятница 26 ноября 2021 13:02
Зеленский отреагировал на слухи о военном положении: это война не со мной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне отреагировал на слухи о якобы возможности введения военного положения в Украине. По его мнению, такая информация в СМИ обрушивает украинские рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что слухи о введении военного положения являются фейками.

А первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент готов собраться за несколько часов, если понадобится проголосовать за введение чрезвычайного или военного положения в Украине.

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Владимир Зеленский Военное положение
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