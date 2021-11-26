Зеленский отреагировал на слухи о военном положении: это война не со мной

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне отреагировал на слухи о якобы возможности введения военного положения в Украине. По его мнению, такая информация в СМИ обрушивает украинские рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - отметил Зеленский.