НАТО, "Минск" и накопление проблем в Европе. Зеленский назвал три сигнала возможной эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО точно не является причиной эскалации риторики России. Он назвал три сигнала возможной эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон .

"Это запугивание на сегодня - накапливание войск, ротация, снайперы пошли по всей линии разграничения. Когда мы видим, что будет напряженная ситуация, как перед диагнозом - симптомы", - заявил он.

По его словам, если Украина ответит на провокации сильно, без воздержания, во время их учений, то вероятность эскалации выше.

"Сейчас ситуация точно не хуже, чем была весной... Мы видим очень часто ротации, чтобы показывать нам, что идет накопление. Мы видим увеличение техники, чтобы видели, что ее накопление идет также. Риски есть и очень опасная риторика идет из РФ", - заявил президент Украины.

По его словам, РФ часто начала поднимать вопрос о НАТО.

"Второй сигнал - что-то с "Минском" не получается, Украина срывает "Минск". Минск - это нечто, остановившее когда-то мощную эскалацию. Это сигнал, что может быть эскалация", - рассказал он о риторике РФ.

И третий сигнал - сложный момент по "Северному потоку" -2, напряженная ситуация в Беларуси, общая ситуация, отметил он.

"Что не только с Украиной проблемы, что у тебя, Европа, есть другие проблемы, накопление проблем, из которых нужно выходить", - считает он.