Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні

Пресмарафон президента Володимира Зеленського в Києві пройшов сьогодні, 26 листопада. Глава держави п'ять з половиною годин відповідав на запитання українських та закордонний ЗМІ.

Деолігархізації

"Ми в прогресі щодо деолігархізації... Складні речі ми виконуємо (з передвиборчих обіцянок, - ред.), а дуже прості речі виконаємо найближчим часом. Інфраструктурна реформа сьогодні найбільша і найвдаліша за останні 50 років...Важливо, що ми запустили державного авіаперевізника, прибутковою стала "Укрзалізниця", порти стали прибутковими - це деолігархізація, тому що ми розуміємо які люди...вони всюди були, всюди їх щупальця", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що судову реформу в Україні тільки почали, деолігархізацію тільки почали.

"Що стосується посадок, меді здається ми повинні займатися головними речами. Ми почали судову реформу, очищення судів, я призначив 2 суддів КСУ вчора. Посадками займаються правоохоронні органи. Мені кажуть правоохоронці, що є тисячі якихось посадок, вони дрібні. Медійних посадок люди багато не бачать, але ми рухаємося вперед і вони відбуваються", - додав він.

Війна

Відповідаючи на ймовірність війни в України Зеленський зазначив, що Україна в стані війни вже 8 років.

"Я вважаю що така імовірність (війни, - ред.) може бути щодня. Сьогодні іде залякування з деяких ЗМІ, що завтра буде війна...Ми повністю контролюємо кордони і готові до будь-якої ескалації. Ми повинні перш за все розраховувати на себе", - зазначив він.

Президент також додав, що щоденно розмовляє з лідерами різних країн. Зокрема, вчора були розмови з Шарлем Мішелем, Ангелою Меркель.

"Вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - повідомив Зеленський.

"Держпереворот"

Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку держперевороту в Україні 1-2 грудня і в цей процес хочуть втягнути Ріната Ахметова.

Я вважаю, що це підстава Ахметова, його втягують в війну проти України. Вважаю, що він розпочав її, це буде велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу", - додав Зеленський.

Зеленський уточнив, що держпереворот готує не Ахметов.

Про Бурбу

Зеленський заявив, що Василь Бурба, на той момент начальник ГУР, пропонував йому передати Росії чи Китаю інформацію про вакцину, яку нібито отримала розвідка.

"Я, звісно, передав медикам цю інформацію. Мені сказали, що це нуль", - повідомив Зеленський.

Глава держави також додав, що наразі є інформація, що на Бурбу готується замах.

"Я сказав надати йому "Альфу", потужну охорону. Він відмовляється, мені здається, це помилка", - додав він.

Про Коломойського

Зеленський заперечує будь-які союзи з Ігорем Коломойським.

"Ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили довгий час, десь два роки", - зазначив президент.

Зеленський також заявив, що на нього чиниться медіа-атака. Він також заявив, що не має медіа-союзників, його союзники - український народ.

Про воєнний стан

Президент прокоментував заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо воєнного стану.

"Для чого він це сказав? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази "воєнний стан". Це я і говорю, війна не зі мною...інформаційна війна", - зазначив він.

Другий термін

Зеленський зазначив, що щодо другого терміну він ще не вирішив.

"Я не прийняв це рішення, приймати це рішення точно буду з сім'єю, з дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Обирати це рішення буду пізніше", - зазначив він, додавши, що не буде боротися за владу.

Про Єрмака

Зеленський зазначив, що суспільство, проголосувавши за нього, дало йому можливості приймати рішення.

"З паном Єрмаком говорять в потужному діалозі керівництво найкращих розвідок різних держав, голови апаратів різних президентів. Його телефон слухало керівництво всіх цих розвідок...Не треба порівнювати історію Захарченка і Єрмака. Єрмак не вбивав людей, Єрмак навпаки повертав людей (моряків, займався обміном), провів дуже важливі операції. Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру (Порошенко, - ред.) він не подобається", - заявив Зеленський.

"Червоні лінії" для олігархів

Говорячи про "червоні лінії" у контексті олігархів Зеленський відзначив, що не можна казати людям голосувати за ту чи іншу людину також бізнесмен не може брати участь у виборах, впливати на людей.

"В тебе великі гроші - ти впливаєш на вибір людей. Ти не маєш права проводити платні страйки, підбурювати населення. Ти не маєш права купувати депутатів, не можеш впливати на думку людей", - зазначив він.

Про статистику коронавірусу та вакцинацію

Зеленський заявив, що вважає Віктора Ляшка гарним очільником МОЗ і він йому довіряє. Він також не виключив, що у статистиці щодо коронавірусу можуть бути помилки. Говорячи про вакцинацію він зазначив, що в Україні вистачає вакцин і дефіциту немає, але не всі хочуть вакцинуватися.

Глава держави також додав, що за очікуваннями експертів, наступна хвиля коронавірусу в Україні очікується навесні.

"Мінськ" та сигнали ескалації

Зеленський назвав сигнали можливої ескалації з боку РФ. Це, зокрема, заяви РФ щодо НАТО, звинувачення України у невиконанні "Мінську", а також накопичення проблем в Європі.

"Історія з НАТО завжди працювала на їх внутрішнього споживача, вони кажуть, що захищають. Другий сигнал - щось з "Мінськом" не виходить, нібито Україна зриває "Мінськ". "Мінськ" - це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. І третій сигнал - складний момент, "Північний потік-2", напружена ситуація в Білорусі, загальна ситуація, що не тільки з Україною проблема, що у тебе, Європа, є інші проблеми, накопичення проблем, з яких потрібно виходити", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна не нападала ніколи на Росію.

"Коли вони кажуть ескалація біля кордонів РФ, це не Росія, а контактна лінія з окупованими територіями України", - зазначив він.

Глава держави також додав, що Україна отримала інформацію від США, Британії, Туреччини, Канади, країн ЄС, що вони у будь-якому випадку на нашому боці.

"Як це буде на практиці - я не знаю...Щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території, про це сьогодні мови немає", - додав він.

Про кадри

"Я вважаю, що в нас є декілька кадрових перемог. На жаль, деякі люди, які приходили, психологічно виявилися слабкими. Багато людей не витримує. Я радий, що витримую і декілька людей є дуже потужних. Я задоволений міністром інфраструктури, Юлією Свіріденко, я вважаю, що у нас чесний міністр охорони здоров'я, потужний голова Офісу, у якого такий важкий хрест", - зазначив Зеленський.

Говорячи про призначення Кирила Шевченка очільником НБУ Зеленський заявив, що таким чином він "тимчасово загасив проблему". І, на його думку, на сьогодні Шевченко в НБУ - це правильно.

Про РНБО

За словами Зеленського, є закриті рішення РНБО, їх дуже багато приймається, але вони таємні. Інші ж рішення, не таємні, наше суспільство бачить.

"Сьогодні це (РНБО, - ред.) потужний орган, там працюють не "збиті льотчики". Ми захищаємо державу, як можемо. В РНБО входить велика кількість людей, вони всі працюють сьогодні у владі. Коли приймається те чи інше рішення - це орган спільного рішення", - пояснив він.

Онлайн-вибори

Зеленський наголосив, що депутати не будуть обирати президента України, а ось питання онлайн-виборів наразі вивчається.

"Ми це (щоб нардепи обирали президента, - ред.) не плануємо, а як далі - не можу це сказати. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, це не відміняє звичайне голосування. Чи це через "Дію"? Зовсім не факт. Щодо онлайн-виборів питання проробляється", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що обіцянка щодо скорочення числа народних депутатів буде виконана.

Тарифи

Зеленський вважає, що тарифи мають бути ринковими. Разом з тим, глава держави виступає за перехід на електроенергію.

"Я би йшов на те, щоб максимально переходити на використання е/е, тоді газ тільки на експорт. Люди переконані, що газ дешевше за е/е. Зараз ми бачимо, що газ може бути дорожчим і в рази. Повинен бути хайп, люди повинні цього хотіти (перейти на е/е замість газу, - ред.)", - пояснив він.

Про обмін

Зеленський зазначив, що у нас є верифікований повний список на обмін і цей список був переданий Туреччині. Він також зазначив, що президент Туреччини у ході зустрічі з президентом РФ передав йому ці списки, але відповіді поки що немає.

Крім того, глава держави не виключає, що питання обміну буде обговорювати президенти США і РФ під час онлайн-переговорів.

Про Ахметова

"Ніякого підвищення ставок з мого боку немає. Вважаю, що медійна політика Ахметова перейшла в не дуже здорову фазу. Вони (телеканали Ахметова, - ред.) можуть говорити, що хочуть, але не можуть дезінформувати населення. Перейдені всі межі, іде дезінформаційна політика. З кожного питання - зрада. Я вважаю, що це дезінформаційна атака (держпереворот, - ред.) не тільки проти держави, а й проти нього", - розповів Зеленський.