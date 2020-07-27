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В Гослесагентстве обнаружили вспышку коронавируса

Киев, Понедельник 27 июля 2020 11:36
В Гослесагентстве обнаружили вспышку коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас там начали принимать все необходимые меры для предотвращения распространения болезни

В аппарате Государственного агентства лесных ресурсов зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8 работников. Сейчас там начали принимать все необходимые меры для предотвращения распространения болезни.

Об этом сообщил глава ведомства Василий Кузьович в Facebook.

По его словам, после подтверждения COVID-19 у трех работников, все сотрудники Гослесагентства сдали ПЦР-тесты.

"К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пятерых работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал Кузьович.

Напомним, вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружили коронавирус.

Добавим, в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.

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