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У Держлісагентстві виявили спалах коронавірусу

Київ, Понеділок 27 липня 2020 11:36
У Держлісагентстві виявили спалах коронавірусу
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Наразі там почали вживати всіх необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби

В апараті Державного агентства лісових ресурсів зафіксували коронавірусну інфекцію у 8 працівників. Наразі там почали вживати всіх необхідних заходів для запобігання поширенню хвороби.

Про це повідомив голова відомства Василь Кузьович у Facebook.

За його словами, після підтвердження COVID-19 у трьох працівників, всі співробітники Держлісагентства здали ПЛР-тести.

"На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у п'яти працівників центрального апарату Держлісагентства", - написав Кузьович.

Нагадаємо, спалах захворюваності на коронавірус зафіксовано у столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві у Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому монастирі виявили коронавірус.

Додамо, в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 807 людей.

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