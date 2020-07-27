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В Украине более 800 новых случаев коронавируса

Киев, Понедельник 27 июля 2020 09:23
В Украине более 800 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области

По состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за вчера умерли еще 11 человек и 315 вылечились.

В общем 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36 122 пациента выздоровели.

Ситуация в областях:

Винницкая область - 2589 случаев;
Волынская область - 3616 случаев;
Днепропетровская область - 1330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1723 случая;
Закарпатская область - 4874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
г. Киев - 7690 случаев;
Киевская область - 3548 случаев;
Львовская область - 8952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2773 случая;
Харьковская область - 3431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.

Напомним, по состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

Отметим, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

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