В Украине более 800 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области

По состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за вчера умерли еще 11 человек и 315 вылечились.

В общем 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36 122 пациента выздоровели.

Ситуация в областях:

Винницкая область - 2589 случаев;

Волынская область - 3616 случаев;

Днепропетровская область - 1330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1723 случая;

Закарпатская область - 4874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

г. Киев - 7690 случаев;

Киевская область - 3548 случаев;

Львовская область - 8952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2773 случая;

Харьковская область - 3431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

Напомним, по состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

Отметим, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.